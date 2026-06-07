Coahuila: sanciones por venta ilegal de cerveza durante Ley Seca

SALTILLO, COAH.- A pesar de la entrada en vigor de la Ley Seca con motivo de la jornada electoral de este domingo 7 de junio, usuarios de redes sociales comenzaron desde la madrugada del sábado a ofrecer bebidas alcohólicas de manera ilegal, principalmente cerveza, con precios que en algunos casos duplican su valor habitual.

Diversas publicaciones detectadas en plataformas digitales muestran anuncios de venta de cerveza a domicilio y entregas en distintos sectores de la entidad, aprovechando la suspensión oficial de la comercialización de bebidas alcohólicas decretada por las autoridades estatales.

Entre las ofertas difundidas se encuentran paquetes de seis cervezas con precios de hasta 200 pesos, mientras que los paquetes de 12 unidades alcanzan los 330 pesos. En algunos casos, las charolas son ofertadas hasta en 550 pesos, cantidades considerablemente superiores a los costos regulares en establecimientos comerciales.

Cabe señalar que la medida restrictiva permanece vigente en todo el estado de Coahuila con motivo de las elecciones para renovar el Congreso local, en las que la ciudadanía elegirá a los próximos diputados que integrarán la Legislatura estatal.

De acuerdo con la disposición oficial, la suspensión temporal de la venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas inició a las 00:00 horas del sábado 6 de junio y concluirá a las 24:00 horas del domingo 7 de junio de 2026.

La restricción aplica para todos los establecimientos que cuentan con licencia o permiso para comercializar bebidas alcohólicas, incluyendo restaurantes, bares, cantinas, depósitos, supermercados, tiendas de conveniencia y cualquier otro negocio autorizado para su venta o consumo.

Además, la medida contempla la prohibición de consumir bebidas embriagantes en eventos sociales y espacios abiertos al público durante el periodo establecido. Entre ellos se incluyen bodas, fiestas de XV años, bailes, reuniones masivas, palapas, jardines, salones de eventos y otros sitios donde habitualmente se suministren bebidas alcohólicas.

Las autoridades estatales recordaron que el objetivo de la disposición es contribuir a que la jornada electoral se desarrolle en condiciones de orden y tranquilidad, por lo que exhortaron tanto a la ciudadanía como a propietarios de establecimientos y organizadores de eventos a respetar la normativa vigente.

Asimismo, advirtieron que el incumplimiento de la Ley Seca puede derivar en sanciones administrativas y otras medidas contempladas en la legislación aplicable.