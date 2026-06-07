Acciones del Gobierno de Coahuila para prevenir irregularidades electorales

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones para prevenir y evitar prácticas que pudieran influir de manera indebida en el desarrollo del Proceso Electoral Local 2026, el Gobierno de Coahuila - a través de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas - clausuró edificios gubernamentales e inmovilizó el parque vehicular perteneciente a cada institución.

Los integrantes de los Comités Internos de Blindaje Electoral (CIBE) implementados en cada dependencia y entidad de la Administración Pública Estatal constataron que, al término de la jornada laboral de este viernes 5 de junio, fueran colocados sellos para clausurar puertas y accesos a estacionamientos. De igual manera, se validó que todas las unidades móviles quedaran encintadas y resguardadas en el estacionamiento de las dependencias, a excepción de aquellas correspondientes a servicios primarios de seguridad y protección civil.

Todo este proceso fue documentado en actas y subido a una plataforma electrónica creada por SEFIRC para transparentar cada una de las acciones.

Será hasta el lunes 8 de junio, a partir de las 9 de la mañana, cuando los mismos integrantes del CIBE retiren los sellos de clausura colocados en las puertas, así como las cintas puestas en las unidades móviles.

Cabe destacar que, SEFIRC también vigiló que estas acciones de Blindaje Electoral se llevarán a cabo en los 38 municipios de Coahuila bajo la supervisión de las Contralorías Municipales y los CIBE.