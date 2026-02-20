Piden inclusión, tolerancia y respeto a los therian´s

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, Enrique Martínez y Morales, exhortó a la ciudadanía a evitar actitudes de rechazo o descalificación hacia quienes forman parte del movimiento "Therian", y subrayó que el respeto debe ser la base de la convivencia social.

El funcionario señaló que la política impulsada por el Gobierno del Estado está centrada en la inclusión y la tolerancia, por lo que hizo un llamado a no promover expresiones que puedan derivar en discriminación o confrontación hacia este grupo.

Acciones de la autoridad

Indicó que todas las manifestaciones de identidad deben ser tratadas con apego al marco legal y bajo principios de respeto mutuo. En ese sentido, el funcionario remarcó que la diversidad social y cultural es una realidad que debe asumirse con apertura y civilidad.

Martínez y Morales enfatizó que la postura institucional es clara: evitar la polarización y cualquier discurso que fomente el odio, privilegiando el entendimiento y la convivencia armónica entre los distintos sectores de la población.

Detalles confirmados

Finalmente, reiteró que cada persona tiene derecho a expresar su identidad conforme a sus convicciones e intereses, siempre dentro del marco normativo vigente.