Saltillo despliega operativo de seguridad para marcha del Día de la Mujer

SALTILLO, COAHUILA.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Saltillo desplegará un operativo de seguridad integrado por alrededor de 200 elementos a lo largo del trayecto de la marcha del 8 de marzo.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que el esquema será similar al implementado en años anteriores, tanto en número de efectivos como en logística vial.

"participarán alrededor de 200 elementos durante todo el trayecto. En el tema de vialidad es similar al de los años anteriores", explicó.

Hasta el momento, únicamente se tiene confirmada una marcha, la cual partirá del cruce de Avenida Universidad y Venustiano Carranza y concluirá en Nueva Tlaxcala. No obstante, las autoridades se mantienen atentas ante la posibilidad de que surja otro contingente.

"Ahorita solamente está planeada una marcha, pero vamos a estar al pendiente por si a la mera hora cambian de idea y quieren hacer otra, para garantizar la seguridad y que no tengan ningún contratiempo en el tema vial", puntualizó.

Garza Félix añadió que el operativo se coordina con los tres órdenes de gobierno para asegurar la tranquilidad de las participantes y de la ciudadanía en general.

En cuanto a la integración del personal, indicó que de preferencia serán mujeres policías quienes participen en el despliegue, como parte de la estrategia de acompañamiento y respeto a la manifestación.

La movilización se realizará en domingo, por lo que se prevé una mayor afluencia de personas en el primer cuadro de la ciudad. Además, comerciantes del Centro Histórico se sumarán colocando un moño morado como distintivo de apoyo a la marcha.

El comisionado también señaló que algunos elementos no portarán uniforme durante el operativo, como parte de las disposiciones establecidas para este tipo de eventos.