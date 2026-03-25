Alcaldesa de Frontera detalla proyectos de rehabilitación y pavimentación

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dio a conocer la llegada de una inversión cercana a los 40 millones de pesos en coordinación con el Gobierno del Estado, como parte del programa de obras sociales que se ejecutará este año en el municipio.

La edil explicó que los recursos estarán enfocados principalmente en proyectos prioritarios para la comunidad, destacando la rehabilitación de espacios de esparcimiento dirigidos a jóvenes y familias, además de obras de pavimentación y recarpeteo en distintos sectores.

"Estamos esperando los tiempos y los procesos para que en el mes de abril se den los banderazos de arranque de las obras de este año. Ya tenemos contempladas las zonas donde es prioritario intervenir, especialmente en pavimentación, recarpeteo y canchas de usos múltiples", señaló.

Pérez Cantú subrayó la importancia de rescatar espacios públicos, al considerar que estos permiten fomentar la convivencia social y el desarrollo integral de la población. "Para mí es muy importante rehabilitar estos espacios para que jóvenes, niños y adultos mayores puedan hacer ejercicio y convivir en familia", expresó.

Entre los proyectos contemplados, destacó la intervención en la Plaza de la Borja, una obra que, dijo, ha sido solicitada de manera constante por los vecinos tanto al municipio como al Gobierno del Estado, por lo que se prevé atenderla dentro de este paquete de inversión.

La alcaldesa reiteró que su administración trabaja en coordinación con autoridades estatales para atender las principales necesidades de infraestructura urbana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Frontera.