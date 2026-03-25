Vero Martínez lleva servicios gratuitos a Lázaro Cárdenas en Torreón

Torreón, Coahuila; 25 de marzo de 2026.– En un ambiente de cercanía, diálogo y buen ánimo, la presidenta del Comité Municipal del PRI, Vero Martínez, visitó este miércoles la colonia Lázaro Cárdenas para llevar el programa "Seguimos viendo por ti" directamente a las y los vecinos.

Durante su recorrido, Vero Martínez saludó a las familias, escuchó sus inquietudes y convivió con las y los asistentes, quienes respondieron con gran participación y entusiasmo a los servicios ofrecidos.

Este programa contempla exámenes de la vista gratuitos y lentes a bajo costo, como parte del compromiso del partido de generar beneficios tangibles para la ciudadanía.

Asimismo, la dirigente dio a conocer otros servicios disponibles como terapia psicológica, asesoría jurídica, grupos de acompañamiento al duelo, taller de enfermería geriátrica, curso de inglés para principiantes, así como mercaditos de productos de la canasta básica a precios accesibles, entre otras acciones.

"El PRI está aquí, con ustedes y para ustedes. Estas no son promesas, son servicios disponibles para las familias de Torreón. Porque seguimos viendo por ti", expresó.

La visita a la colonia Lázaro Cárdenas forma parte de una estrategia de cercanía permanente, con la que el PRI busca mantener presencia activa en las colonias, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y llevando apoyos reales a cada rincón de la ciudad.