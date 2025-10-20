La Ruta Más Creativa lleva Arte Urbano a Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Ruta Más Creativa, que impulsa el alcalde Javier Díaz González, continúa llevando el arte urbano al interior de las colonias de Saltillo.

La edición más reciente se llevó a cabo en la Plaza Mirasierra Spurs, ubicada sobre las calles 25 y 6, donde las y los vecinos tuvieron la oportunidad de observar el proceso para realizar un grafiti.

En el centro de la Plaza, se colocaron los paneles en los que los artistas saltillenses dieron muestra de su talento y creatividad con el arte urbano.

Además, durante La Ruta Más Creativa, las niñas y niños de la colonia Mirasierra y aledañas tuvieron la oportunidad de pintar grafitis con sus nombres en hojas de máquina.

Asimismo, dieron muestra de su talento al realizar dibujos ellos mismos, conociendo técnicas a cargo de Jorge González Valerio "Treka", coordinador de Arte Urbano del Instituto Municipal de Cultura.

La Ruta Más Creativa ha llegado a puntos como la plaza Roma, en el Skate Park Saltillo 2000, Paseo Capital, la Alameda Zaragoza, la plaza Nueva Tlaxcala y dentro de las actividades del FINA 2025.

Se exhortó a la ciudadanía a seguir las redes oficiales del Instituto Municipal de Cultura para conocer los puntos donde se estará llevando a cabo este programa municipal para promover el arte urbano.