SALTILLO, COAH.- Las micro y pequeñas empresas de Coahuila enfrentarán mayores presiones financieras ante el incremento salarial y la reducción de la jornada laboral prevista para el próximo año, medidas que podrían elevar entre 20 y 25 % los costos de nómina de algunos establecimientos.

Arturo Reveles Márquez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en la región Sureste, advirtió que los negocios de menor tamaño tienen menos posibilidades de absorber estos incrementos debido a sus limitaciones financieras y operativas.

Explicó que, a diferencia de las grandes compañías, que cuentan con recursos para automatizar actividades, incorporar inteligencia artificial y modificar sus estructuras de costos, las micro y pequeñas empresas enfrentan mayores dificultades para implementar este tipo de herramientas.

El dirigente empresarial señaló que los aumentos salariales estimados entre 10 y 15 % tampoco pueden reflejarse automáticamente en los precios de productos y servicios, ya que estos ajustes dependen de la inflación y de las condiciones del mercado.

Agregó que la combinación de mayores salarios y una reducción de las horas laborales podría generar un impacto significativo en los gastos de operación, particularmente para los establecimientos que tienen una capacidad limitada para reorganizar sus actividades.

Ante esta situación, consideró que los pequeños negocios deberán incrementar sus ventas entre 15 y 20 % para compensar las nuevas obligaciones económicas. Para conseguirlo, planteó fortalecer la productividad, impulsar la innovación, atraer nuevos consumidores y explorar otros mercados.

Reveles Márquez reconoció que los trabajadores necesitan percepciones económicas suficientes para garantizar una vida digna; sin embargo, subrayó que las modificaciones laborales deben mantener un equilibrio con las posibilidades financieras de las empresas, a fin de preservar su competitividad y rentabilidad.

Finalmente, destacó que Coahuila mantiene ventajas económicas por su relación con la industria automotriz y la demanda de servicios que genera esta actividad. No obstante, reiteró que las micro y pequeñas empresas tendrán mayores retos para ajustarse a las nuevas condiciones salariales y laborales.