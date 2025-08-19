Programa Sitios Seguros en Saltillo: apoyo inmediato a mujeres en situación de riesgo

Al refrendar su compromiso con la seguridad de las mujeres saltillenses, el alcalde Javier Díaz González arrancó el programa Sitios Seguros, que brindará atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en todos los sectores de la ciudad.

Para ello se contará con el apoyo de 155 establecimientos como tiendas, comercios, restaurantes, boutiques y tiendas de conveniencia, así como 35 centros comunitarios, distribuidos en los sectores sur, oriente, poniente, Distrito Centro y norte, debidamente identificados con una calcomonía.

Los 155 Sitios Seguros brindarán prevención, atención y canalización inmediata a mujeres que sean víctimas de violencia física o verbal, acoso, hostigamiento o cualquier situación de riesgo, asegurando el acceso a la justicia, la protección efectiva y el apoyo psicosocial.

"La seguridad de las mujeres es prioridad. Nuestro agradecimiento a quienes se sumaron al programa de Sitios Seguros, que viene a contribuir al esfuerzo del gobernador Manolo Jiménez con los Puntos Violeta para que las mujeres tengan una atención oportuna. En Saltillo y Coahuila las mujeres no están solas", destacó Javier Díaz.

El Alcalde informó además que a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana se cuenta con la primera línea de emergencia a favor de las mujeres, la Línea Violeta (800-846-53-82) disponible 24/7 los 365 días del año, enlazada directamente al C2 donde se comunicarán directamente con la patrulla más cercana.

Díaz González señaló que el programa Sitios Seguros se lleva a cabo a través del Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Dirección de Distrito Centro.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, señaló que se capacitó a los 155 establecimientos para identificar señales de riesgo, activar protocolos de atención inmediata, brindar contención básica, apoyo inicial y contactar a las autoridades para el acompañamiento.

"El objetivo es garantizar una atención adecuada y oportuna ante situaciones de emergencia o vulnerabilidad y para ello se estableció una coordinación directa con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual brindará atención inmediata en los casos reportados", dijo.

En este sentido se creó un grupo de comunicación directa vía WhatsApp, integrado por personal de la Comisaría y representantes de los establecimientos participantes, lo cual permite que los llamados de auxilio se atiendan en tiempo real y se actúe con prontitud para resguardar a la persona afectada y acompañarla a la instancia correspondiente para recibir atención legal y psicosocial.

Durante la presentación del programa Sitios Seguros estuvieron presentes, María del Mar Arroyo Peart, síndica secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad; Maribel Rodríguez Ramírez, subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres en representación de Mayra Lucila Valdés González, secretaria de las Mujeres; Teresita Barrientos Narváez, en representación de Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana; y Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro.