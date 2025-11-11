Joven denuncia robo de motocicleta tras encuentro con comprador falso en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Un joven que intentaba vender su motocicleta deportiva valuada en más de 30 mil pesos fue víctima de un robo luego de que un supuesto comprador se hiciera pasar por interesado para quedarse con el vehículo.

¿Qué ocurrió?

Los hechos ocurrieron en la zona Centro de Saltillo, donde el afectado se reunió con el presunto comprador para mostrarle la motocicleta. Durante la negociación, el sujeto pidió encenderla y revisar su funcionamiento, momento que aprovechó para arrancar y huir del lugar a toda velocidad.

El joven intentó seguirlo sin éxito, por lo que acudió a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades. Posteriormente, a través de redes sociales, pidió el apoyo de la ciudadanía para localizar al responsable y recuperar su motocicleta.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por su parte, las autoridades en constantes ocasiones han exhortado a la población a extremar precauciones al realizar ventas de vehículos por medio de redes sociales o páginas de compraventa, recomendando acordar los encuentros en lugares seguros o bajo vigilancia.