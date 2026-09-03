Urgen espacios en escuelas públicas

La falta de espacios en escuelas públicas de la Región Centro mantiene a alumnos en espera de ingresar a clases, principalmente en planteles de mayor demanda, advirtió Mario Garza Pérez, coordinador del Frente Cardenista.

Señaló que la situación se presenta en escuelas de Monclova, entre ellas planteles ubicados en El Socorro, El Chamizal y la Vicente Guerrero.

"Está faltando abrir más espacios", afirmó.

Garza Pérez explicó que el problema no se resuelve enviando a los alumnos a escuelas más alejadas, debido a que incluso en esos planteles tampoco existen lugares disponibles.

Las que están lejanas, por ejemplo, una de la escuela del Socorro hacia el Chamizal a la que fueron.