Héctor Dávila critica aumento a tarifa de turistas en Coahuila

SALTILLO, Coah. - El aumento propuesto al cobro que pagan los turistas extranjeros al ingresar a México debe traducirse en mayor promoción e infraestructura para los destinos nacionales, y no canalizarse a otros fines, consideró Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila.

El representante del sector expresó su rechazo a la iniciativa contemplada en el paquete económico, que plantea elevar la tarifa de 22.50 a cerca de 30 dólares. A su juicio, el incremento carece de sentido si los recursos no se reinvierten en el desarrollo de la actividad turística.

Dávila recordó que anteriormente estos ingresos contribuían a promover a México en mercados internacionales y respaldar iniciativas como el programa Pueblos Mágicos. Sin embargo, señaló que, tras la desaparición de los organismos encargados de la promoción turística, esa tarea quedó en manos de las embajadas mexicanas, sin alcanzar los resultados esperados, desde su perspectiva.

También advirtió sobre la reducción de apoyos federales para los Pueblos Mágicos, que anteriormente recibían entre 10 y 15 millones de pesos y que, afirmó, actualmente ya no cuentan con esos recursos.

El vicepresidente de la asociación cuestionó que la recaudación se destine al Ejército para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en lugar de invertirse directamente en mejorar la oferta turística del país. "Si lo van a cobrar, que lo apliquen a turismo, que vaya a turismo", expresó.

Como ejemplo de las necesidades pendientes, mencionó que diversos atractivos turísticos presentan carencias en servicios básicos, señalización, espacios de descanso y mobiliario para atender a los visitantes. Consideró que los recursos adicionales deberían contribuir a resolver estas deficiencias y elevar la calidad de los destinos.

Asimismo, puso en duda que los ingresos obtenidos mediante la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) se reflejen de manera suficiente en las instalaciones aeroportuarias, al señalar que estos cobros deberían traducirse en mejoras para los usuarios.

Ante este panorama, Dávila adelantó que buscará reunirse con legisladores para manifestar la inconformidad del sector hotelero frente a la propuesta y solicitar que la recaudación relacionada con el turismo beneficie directamente a esa actividad.

Añadió que la falta de inversión y promoción es una problemática que trasciende a Coahuila, pues afecta también a los destinos y Pueblos Mágicos de otras entidades del país.