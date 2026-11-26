SALTILLO, COAH.- El Santuario de Guadalupe de Saltillo convocó a los fieles que participarán en las tradicionales peregrinaciones guadalupanas a donar alimentos no perecederos y productos de la canasta básica, que serán destinados a familias de comunidades vulnerables.

Las actividades religiosas se realizarán del 27 de noviembre al 12 de diciembre, periodo en el que se espera la participación de miles de feligreses. El llamado a colaborar con esta iniciativa solidaria fue realizado por el rector del recinto, el padre Francisco Rodríguez.

La intención es que los asistentes, además de participar en las celebraciones religiosas, contribuyan con algún alimento o una despensa para apoyar a quienes más lo necesitan. Los productos serán recibidos por voluntarios del Santuario y posteriormente distribuidos entre familias en situación vulnerable.

El programa comenzará este viernes 27 de noviembre, a las 19:00 horas, con la peregrinación de danzantes y cabalgantes. El domingo 29, a las 12:00 horas, se realizará la correspondiente al sector del transporte público, con la participación de trabajadores y representantes de esta actividad.

Preparan novenario guadalupano

Las actividades continuarán el jueves 3 de diciembre con el inicio del novenario, que contempla peregrinaciones, misas y oraciones dedicadas a diferentes sectores de la sociedad.

El programa incluye peticiones por la vida y la paz en las familias, los adultos mayores, los niños, los trabajadores y los jóvenes, así como una celebración por las mujeres embarazadas.

Para el domingo 6 de diciembre se tiene programada una gran kermés en el atrio del Santuario, a partir de las 8:00 horas. Ese mismo día se realizarán las peregrinaciones de trabajadores guadalupanos, a las 12:00 horas, y de transportistas y rutas, a las 17:00 horas.

Entre las actividades posteriores destacan la memoria de San Juan Diego, el miércoles 9, y las peregrinaciones de distintos sectores y comunidades religiosas programadas para el jueves 10.

El viernes 11, a las 23:00 horas, se celebrará la misa de solemnidad de la Virgen de Guadalupe, al término de las tradicionales mañanitas.

El sábado 12 de diciembre, día de la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, se ofrecerán misas desde las 5:00 horas y durante toda la jornada.

De acuerdo con el programa, habrá celebraciones a las 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 y 11:00 horas, así como al mediodía y a las 15:00 horas.

La misa de las 15:00 horas será presidida por el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González. Posteriormente, monseñor Raúl Vera encabezará las celebraciones de las 16:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas.

Las festividades de este año tienen como lema la oración por la vida y la paz, además de promover la fraternidad y la solidaridad entre la comunidad.