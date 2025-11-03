Avanza al 50% repavimentación del bulevar Francisco I. Madero en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Los trabajos de repavimentación del bulevar Francisco I. Madero registran un avance del 50 por ciento, informó la Dirección de Infraestructura y Obra Pública.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González para cumplir una petición sentida de las y los vecinos, el recarpeteo se llevará a cabo desde la Calzada Antonio Narro hasta el camino vecinal a General Cepeda.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la obra beneficiará a miles de personas del sur poniente de la ciudad está proyectada para concluirse en el mes de noviembre.

El recarpeteo del bulevar Francisco I. Madero comprende un tramo de 1.3 kilómetros y una superficie de más de 25 mil metros cuadrados.

Actualmente, se concluyó todo el cuerpo norte y se trabajará en el otro sentido.

Con una inversión de 7.2 millones de pesos, la obra contempla el fresado o retiro de la antigua superficie, limpieza, riego de liga y colocación de la nueva carpeta asfáltica, así como la renivelación de válvulas y brocales existentes.

Se beneficiará de manera directa a habitantes de las colonias 23 de Noviembre, Ampliación 23 de Noviembre, El Álamo, Nueva Jerusalén, Diana Laura Riojas de Colosio, María del Carmen Cavazos y San Juanita, entre otras.

Esto además beneficiará a miles de saltillenses que circulan a diario por este sector de la ciudad.