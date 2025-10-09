Fiscalía de Coahuila reduce significativamente el rezago en investigaciones

SALTILLO, COAHUILA.- La Fiscalía General del Estado en la Región Sureste de Coahuila ha logrado reducir el rezago de carpetas de investigación que se acumulaban desde hace varios años, informó el delegado regional, Julio Loera, quien destacó que actualmente el atraso se mantiene en alrededor del 30 por ciento, frente a los casos que anteriormente podían tardar hasta tres años en resolverse.

"Cuando llegamos en enero, recibíamos entre 50 y 60 personas a la semana solicitando acelerar sus carpetas; hoy esa cifra se redujo a la mitad", señaló Loera.

Explicó que los lunes se destinan exclusivamente a atender a la ciudadanía que busca avances en sus casos, logrando en algunos expedientes soluciones en cuestión de horas.

El funcionario subrayó que esta mejora responde a una política de atención directa impulsada por el fiscal general y respaldada por el Gobierno del Estado, que busca ofrecer respuestas más ágiles y efectivas.

"Hoy podemos hablar de un mes de retraso en promedio, lo que representa un gran avance comparado con los tres años que enfrentábamos antes", precisó.

Además, la Fiscalía implementó nuevos métodos de trabajo y comunicación, como el uso de WhatsApp para notificaciones, lo que ha permitido reducir en un 50 por ciento las diligencias presenciales. "Ese tipo de ajustes, aunque simbólicos, son muy efectivos porque nos ayudan a hacer más con los mismos recursos", explicó.

Loera también destacó las mejoras en la infraestructura del edificio de la Región Sureste, como parte del programa de dignificación del personal. "Hoy nuestras instalaciones están al 100 por ciento en funcionamiento, con mejoras visibles en climatización, limpieza y servicios básicos, gracias al apoyo y compromiso del equipo", afirmó.

Finalmente, el delegado reiteró que la prioridad sigue siendo brindar un servicio más humano y eficiente: "No nos vamos hasta atender al último usuario, porque la confianza de la gente es lo más importante para nosotros".