Gran respuesta a implementación del Testamento Mejora en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Una gran respuesta de la población ha tenido la implementación del módulo del Testamento Mejora en la presidencia municipal, acercando este importante trámite a las familias del municipio con el propósito de brindar seguridad y certeza jurídica sobre su patrimonio.

Este jueves, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, acompañada del delegado municipal del programa Mejora Coahuila, Aldo Gamaliel Véliz, acudió al módulo instalado por el Notario Público Óscar Valdés Martín del Campo, donde se atendió a los ciudadanos interesados en aprovechar este beneficio.

La presidenta municipal destacó que este esfuerzo es resultado del trabajo conjunto con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas y el Coordinador Estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, sumando voluntades para acercar servicios legales accesibles a las comunidades.

Mediante la instalación de este módulo se busca facilitar los trámites notariales, especialmente para las personas que, por cuestiones económicas o de traslado, no podían realizar su testamento con anterioridad.

"Sabemos que nuestros bienes es fruto del esfuerzo, trabajo y dedicación de toda una vida, queremos que nuestras familias tengan la tranquilidad de que su patrimonio está protegido y que sus hijos contarán con la seguridad jurídica necesaria en el futuro", agregó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora resaltó que estas acciones forman parte de una política pública integral para fortalecer el bienestar social, promoviendo una cultura de planeación familiar, que permita evitar conflictos y dar certeza sobre los bienes que con tanto esfuerzo se han construido.

"Planear el futuro también es un acto de amor hacia la familia; pensar en ellos es asegurar que ese legado de trabajo y sacrificio perdure con orden y legalidad", subrayó la edil.

Finalmente, Sifuentes Zamora reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando programas y jornadas que mejoren la calidad de vida de los habitantes, priorizando la atención cercana, la gestión oportuna y la protección del patrimonio familiar.

Con estas acciones, la administración municipal sigue fortaleciendo la tranquilidad y seguridad patrimonial de la población, acercando los servicios a quienes más lo necesitan.