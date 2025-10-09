Fuerte choque entre tráiler y transporte público en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Un fuerte accidente entre un tráiler y una unidad de transporte público dejó al menos seis personas lesionadas la tarde de este jueves, en los límites de Ramos Arizpe y Saltillo.

El percance ocurrió sobre la avenida Isidro López Zertuche, a la altura del bulevar General Motors, cuando una combi de transporte exprés, con número económico 07, se impactó de frente contra un tráiler perteneciente a la empresa Transportadora San Juan.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo de carga intentaba ingresar a la planta Mabe cuando presuntamente invadió el carril contrario, provocando el choque directo contra la unidad de pasajeros.

En la combi viajaban alrededor de veinte personas, entre ellas estudiantes y adultos mayores que se dirigían a sus actividades vespertinas. El impacto dejó la parte frontal del transporte completamente destrozada y a varios pasajeros con golpes y crisis nerviosas.

"Venía lleno, todos gritamos al momento del golpe... algunos quedaron atrapados", relató Sebastián Barrera, uno de los pasajeros afectados.

Paramédicos de distintas corporaciones, así como elementos de Protección Civil y Bomberos, acudieron al lugar para brindar atención médica. Se confirmó que seis personas resultaron lesionadas, tres de ellas mujeres con heridas de consideración. Todos fueron trasladados a hospitales locales, entre ellos la Clínica 2 del IMSS, donde se reportan fuera de peligro.

Agentes de la Policía Municipal de Ramos Arizpe y Saltillo tomaron conocimiento del accidente y coordinaron las labores de peritaje, así como el retiro de las unidades involucradas.

El conductor del tráiler fue asegurado por las autoridades mientras se deslindan responsabilidades. La circulación fue restablecida tras las labores de limpieza en la zona.