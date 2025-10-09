Fortalecimiento de la imagen institucional con entrega de uniformes en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de reconocer y apoyar el trabajo del equipo de Servicios Primarios, la alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó la entrega de uniformes al personal sindicalizado, reafirmando su compromiso con la seguridad, dignificación y mejora de las condiciones de los trabajadores municipales que diariamente contribuyen a mantener limpio y ordenado el municipio.

La segunda entrega de uniformes que se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal ´Rodolfo Luna Torres´ incluyó la distribución de 133 uniformes completos, cada uno integrado por camisa y pantalón con reflejantes bordados, además de 25 filipinas destinadas al personal femenino y 138 pares de calzado. Con ello, el Gobierno Municipal destacó la importancia de proveer las herramientas necesarias para que el personal desempeñe sus funciones de manera segura en la vía pública, al tiempo de fortalecer la imagen institucional.

Pérez Cantú reconoció el esfuerzo y compromiso de los trabajadores sindicalizados, quienes son pieza clave en el funcionamiento de los servicios municipales. "Nuestro reconocimiento es con hechos; estos uniformes son una muestra del valor que damos a su trabajo y a su entrega por Frontera", expresó durante su mensaje la munícipe.

La alcaldesa estuvo acompañada por el secretario general del sindicato, Paulino Juárez, el profesor Ignacio Ortegón, encargado del área de Recursos Humanos además del titular de Servicios Primarios Raúl Isaac Cárdenas y los coordinadores de cada área del departamento.

Al finalizar el evento, el secretario general del sindicato, Paulino Juárez, agradeció el apoyo de la administración municipal, acentuando que esta acción representa un avance significativo en la atención a las necesidades de los empleados. Con este acto, la Presidencia Municipal reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo las condiciones laborales del personal que día a día contribuye al progreso de Frontera.