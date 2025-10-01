Alcaldesa de Castaños lidera Programa de Escrituración a Bajo Costo

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de garantizar certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó el arranque del programa de escrituración a bajo costo, contribuyendo al bienestar y seguridad de los beneficiarios.

Desde la plaza principal, la presidenta municipal dio arranque a este programa que representa un paso fundamental para que las familias de Castaños tengan plena seguridad sobre sus bienes, asegurando tranquilidad y confianza en el futuro.

El programa forma parte del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Castaños y la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Rústica y Urbana en Coahuila (CERTTURC), a través del cual se consolidan acciones conjuntas que generan beneficios directos para la ciudadanía.

En su mensaje, Sifuentes Zamora comentó que es muy importante emprender estas acciones que brindan certeza jurídica a las familias de su patrimonio, el fruto de mucho esfuerzo, dedicación y trabajo, y el cual en un futuro podrán heredar a sus hijos.

"Quiero agradecer a nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas por la gran disposición de apoyar a la gente de nuestro municipio con este tipo de acciones que contribuyen al bienestar de las familias de Castaños", expresó la edil.

La alcaldesa comentó que afortunadamente el trabajo coordinado entre Gobierno Municipal y Estatal en este rubro y otros está dando más y mejores resultados en beneficio de la población.

"Este martes junto al Coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, participamos en el evento regional de entrega de escrituras donde se benefició a más de 400 familias, de las cuales 45 corresponden a Castaños", destacó.

Para finalizar, Sifuentes Zamora recalcó que además del programa de escrituración, se mantiene una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado en otros temas prioritarios como programas sociales, proyectos de obra pública y seguridad, con el firme compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de las y los castañenses.

Con este programa, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la seguridad jurídica de las familias, consolidando un programa de apoyo que busca garantizar que la inversión de los ciudadanos se traduzca en la certeza de un patrimonio seguro.