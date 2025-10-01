Academia de Policía de Saltillo invita a formar parte de la Policía Municipal

SALTILLO, COAHUILA.- La Academia de Policía de Saltillo invita a mujeres y hombres a inscribirse a la convocatoria de ingreso y prepararse para formar parte del equipo de la Policía Municipal de Saltillo.

La etapa de formación es de siete meses, tiempo en el que la Academia brinda una beca mensual, además de alimentación y hospedaje, ello bajo la modalidad de internamiento, informó Diana Olivia Estrada Hernández, directora de la Academia de la Policía de Saltillo.

"La indicación del alcalde Javier Díaz González y del Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, es incrementar nuestro estado de fuerza y por esta razón lanzamos la convocatoria para quienes iniciarán su formación a partir de enero del próximo año".

Las personas interesadas deben tener entre 18 y 40 años de edad; contar con nacionalidad mexicana, tener preparatoria terminada, así como aptitud para realizar actividades físicas; además, los hombres deberán contar con Cartilla Media y Liberada del Servicio Militar, informó.

"Al graduarse formarán parte de la Policía Municipal de Saltillo, una de las más efectivas y confiables de todo el país. Pero además, ofrece a las y los elementos un salario base superior a los 18 mil pesos mensuales, prestaciones superiores a las de la ley y la oportunidad de crecimiento profesional, pues la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo cuenta con direcciones y agrupamientos especializados en donde también tienen oportunidad de desarrollarse".

Las y los interesados deberán presentar su documentación en original y copia: acta de nacimiento, credencial para votar, CURP, comprobante de domicilio, solicitud de empleo, así como carta de no antecedentes penales.

Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono 844-402-09-71, o acudir a las instalaciones de la Academia de Policía que se localiza en la carretera a Torreón, colonia San José #41411 (a un costado de la estación de Bomberos).