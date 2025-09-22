Gobierno Municipal de Saltillo realiza acciones de bacheo en la ciudad

SALTILLO, COAHUILA.- En atención a las prioridades de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, realizó acciones de bacheo al sur y al oriente de la ciudad.

Brigadas del "Aquí Andamos" de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, intensificaron las labores de bacheo en la colonia Lomas de Lourdes, sobre las calles Paseo del Cortijo y Paseo de Cumbres.

Además, se trabajó en la colonia Loma Linda, en la calle de Mezquite del tramo Estragón hasta la Prolongación Otilio González y brindar así una arteria que de mayor seguridad en la calle de mayor flujo vial de ese sector de la ciudad.

Este tipo de acciones se realizan en todos los sectores de la ciudad con el objetivo de brindar mayor seguridad a la población automovilista.

A través de las brigadas se trazó como objetivo primordial el brindar atención a todas las vialidades, sobre todo, aquellas que han sufrido daños por las recientes lluvias y corregir a la brevedad todas las averías en la carpeta asfáltica.

Las labores de bacheo continúan como una de las prioridades que el Gobierno Municipal realiza todos los días en beneficio de la ciudadanía.

El Gobierno Municipal dispone del número 844-160-08-08, del ChatBot "Saltillo Fácil", a fin de que la población pueda reportar de manera rápida y eficiente algún bache en su colonia o vialidad de la ciudad.