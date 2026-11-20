SALTILLO, COAH.- La inscripción de alumnos en preescolar continúa por debajo de lo esperado en Coahuila, especialmente en primer grado, debido a que muchas familias prefieren esperar a que sus hijos tengan mayor edad antes de incorporarlos a la educación formal, situación que también se relaciona con la disminución de nacimientos.

María del Carmen Ruiz Esparza, subsecretaria de Planeación en Coahuila, explicó que el problema no responde a una insuficiencia de planteles o de cobertura educativa, sino a las condiciones de cuidado que requieren los niños durante sus primeros años de vida.

Factores que afectan la inscripción en preescolar

Señaló que, por su corta edad, algunos menores todavía necesitan asistencia para realizar actividades básicas, como cambiar pañales y recibir acompañamiento constante, lo que representa una dificultad para las familias al momento de decidir su ingreso a la escuela.

La funcionaria precisó que el déficit de estudiantes se concentra principalmente en primer grado, mientras que en segundo y tercero la incorporación de alumnos presenta un comportamiento más estable. No obstante, reconoció que en tercer grado todavía existe una diferencia cercana al 30 por ciento respecto a la matrícula que se esperaba alcanzar.

Ante esta situación, consideró necesario analizar a nivel nacional los criterios de edad para ingresar al preescolar, debido a que actualmente existen lugares disponibles y personal docente contratado que no está siendo aprovechado por la falta de estudiantes.

Añadió que algunas familias optan por dejar a sus hijos bajo el cuidado de los abuelos u otros familiares durante los primeros años, mientras que los horarios de los planteles también influyen en la decisión de inscribirlos.

En cuanto a la posibilidad de ampliar las jornadas escolares, Ruiz Esparza explicó que su implementación enfrenta obstáculos presupuestales y administrativos, pues sería necesario contratar más maestros y obtener autorización de recursos federales para cubrir los salarios.

Implicaciones de la baja matrícula en la educación

Recordó que el programa de escuelas de tiempo completo permitía ofrecer alimentación y contar con personal adicional para atender a los estudiantes durante más horas; sin embargo, dejó de funcionar luego de que desapareció el financiamiento federal destinado a este esquema.

Finalmente, sostuvo que ingresar al preescolar a partir del segundo grado no necesariamente representa una desventaja para los menores en su proceso educativo, ya que durante esa etapa cuentan con una importante capacidad de adaptación y desarrollo.