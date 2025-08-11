Ballet Folklórico del Ateneo Fuente gana primer lugar en certamen en Italia

SALTILLO, COAHUILA.- El talento, la disciplina y la pasión por las tradiciones mexicanas llevaron al Ballet Folklórico del Ateneo Fuente a lo más alto del escenario internacional. La agrupación obtuvo el primer lugar en el certamen mundial del folklor "Mundo del Folklore", celebrado en Viestye, Italia, durante su gira europea 2025, informó este domingo la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). El grupo, que en junio partió con la misión de representar a México, fue reconocido por el jurado gracias a su impecable ejecución y la fuerza expresiva con la que llevó danzas y música tradicional al público europeo. "Nuestros muchachos lo dieron todo en el escenario, llevando el nombre del Ateneo, de Coahuila, Saltillo y de México a lo más alto", celebraron autoridades universitarias en redes sociales. El Ballet Folklórico del Ateneo Fuente, fundado hace casi cuatro décadas, fue abanderado el pasado 25 de junio durante su 39 aniversario en el Paraninfo del Ateneo. En la ceremonia, la UAdeC y la Secretaría de Cultura de Coahuila les encomendó representar al estado y al país en escenarios internacionales. Esta no es la primera vez que la agrupación brilla en el extranjero. En 2023, logró el primer lugar en el FOLKFEST International Folk Festival Skopje, en Macedonia, confirmando su posición como embajador cultural de México. El nuevo galardón en Italia reafirma su compromiso con la excelencia artística y la preservación de las tradiciones, proyectando al mundo la riqueza cultural de Coahuila.

1 / 2 Con casi cuatro décadas de trayectoria, el ballet sigue conquistando escenarios y corazones en todo el mundo. 2 / 2 La agrupación fue abanderada en junio por autoridades de la UAdeC y la Secretaría de Cultura de Coahuila. ❮❯