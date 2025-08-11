Gobierno Municipal de Saltillo promueve la reforestación en la ciudad

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y por impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa "Aquí Andamos" refuerza sus labores de reforestación en los distintos sectores de Saltillo.

A través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Gobierno Municipal continúa sus trabajos al norte de la ciudad, en los que reforesta el camellón central del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, a la altura del residencial San Patricio.

En este punto, brigadas de "Aquí Andamos" sembraron 12 palmas de la especie Washingtonia, con el objetivo de brindar espacios públicos más verdes y vivos, además de impulsar el amor por el medio ambiente.

En días recientes, el Gobierno de Saltillo trabajó en trabajos similares a lo largo de esta importante vialidad, en los que trasplantó diversas palmas de la misma especie.

Estas acciones se suman a los más de 9 mil árboles y plantas de ornato sembradas en plazas públicas, áreas verdes y vialidades en los sectores sur, oriente, poniente, norte y Distrito Centro, en lo que va de la presente administración del alcalde Javier Díaz González.

El Ayuntamiento de Saltillo recordó que entre las vialidades principales donde se ha reforestado se encuentran los bulevares Isidro López Zertuche, Antonio Cárdenas, Nazario S. Ortiz Garza, Emilio Arizpe de la Maza, Jesús Valdés Sánchez, Venustiano Carranza, además de las calzadas Antonio Narro y Francisco I. Madero, así como las entradas sur y norte de la ciudad.

Además, entre las especies de arbolado sembrado pueden contar especies como Ciruelo, Encino, Fresno, Trueno, Sombrilla, Duraznillo, Mora, Arce, Lila, San Pedro, Cedro, Arce, Palo Blanco, árboles frutales, así como Palmas; mientras que de plantas de ornato se encuentran Lavanda, Ajillo, Lantana, Romero, Cinería, Buganvilia, Cenizo, Rosa Laurel y Suculentas, entre muchas más.

Alcalde trabaja en atención al pavimento

En tema de rehabilitación del pavimento en la ciudad, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, trabajan de manera integral en vialidades y calles al interior de barrios y colonias de Saltillo.

Cuadrillas municipales repararon los baches generados por las lluvias recientes en calles de la colonia República Oriente, como los que se encontraban sobre Prolongación Veracruz.

Asimismo, para ofrecer mayor seguridad vial a la ciudadanía, brigadas de "Aquí Andamos" arreglaron los desperfectos que se encontraban en las tapas de registro sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en su carril de sur a norte y a la altura del bulevar Luis Donaldo Colosio.

A través de este programa implementado en la actual Administración, brigadas trabajaron para delimitar los carriles viales con pintura amarilla, en el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, entre la Carretera Los Valdez y la Avenida José Narro Robles.

Además, el Gobierno de Saltillo continúa los trabajos de reconstrucción del talud del canal pluvial La Aurora, en el fraccionamiento Balcones de la Aurora, en la calle Los Álamos y Ébanos, mismo que fue dañado por las lluvias torrenciales en semanas anteriores.

Saltillo con espacios públicos dignos

Brigadas municipales trabajan de manera permanente en distintos espacios públicos de la ciudad, a fin de coadyuvar a fortalecer los vínculos entre la comunidad y el impulso a las actividades al aire libre.

Este lunes, personal municipal limpió y deshierbó la plaza pública y las distintas áreas verdes del fraccionamiento Jardines del Lago, ubicadas entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la calle José Trinidad Pérez.

De manera paralela, el Gobierno Municipal intervino las distintas las plazas públicas del fraccionamiento Ampliación Real de Peña, como las ubicadas entre las calles La Puerta, La Quebradilla, La Caridad y La Providencia.

El alcalde Javier Díaz González tiene a disposición el ChatBot oficial "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08, con el que se puede reportar algún servicio público en la localidad para su rápida atención.