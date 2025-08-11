Contactanos

Coahuila

Solicitud de Vecinos de Arteaga: Seguridad ante Registro sin Tapa

Vecinos de Arteaga piden acción inmediata ante un registro sin tapa en la banqueta.

Raúl Ernesto Ramírez 
Por Raúl Rocha - 11 agosto, 2025 - 08:17 p.m.
Solicitud de Vecinos de Arteaga: Seguridad ante Registro sin Tapa
Un registro se encuentra sin su respectiva tapa en una banqueta.

ARTEAGA, COAHUILA.- Habitantes del municipio de Arteaga denunciaron la presencia de un registro sin su respectiva tapa ubicado sobre la banqueta de la calle Lerdo de Tejada, situación que representa un riesgo para los transeúntes, especialmente durante los fines de semana, cuando la afluencia de personas es mayor.

El registro permanece en estas condiciones desde hace varios meses según reportan, lo que ha permitido la acumulación de basura en su interior.

Vecinos señalan que, pese al tiempo transcurrido, no se han realizado acciones para colocar la cubierta correspondiente.

Temen que, de no atenderse el problema, pueda ocurrir un accidente, en particular con peatones o niños que transitan por la zona.

Por ello, solicitan a las autoridades municipales tomar cartas en el asunto de manera inmediata para garantizar la seguridad de quienes utilizan la banqueta.

1 / 1
Solicitud de Vecinos de Arteaga: Seguridad ante Registro sin Tapa
El registro se ubica sobre la llave Lerdo de Tejada.

  • Solicitud de Vecinos de Arteaga: Seguridad ante Registro sin Tapa

    El registro se ubica sobre la llave Lerdo de Tejada.

  • Solicitud de Vecinos de Arteaga: Seguridad ante Registro sin Tapa
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados