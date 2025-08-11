Solicitud de Vecinos de Arteaga: Seguridad ante Registro sin Tapa

ARTEAGA, COAHUILA.- Habitantes del municipio de Arteaga denunciaron la presencia de un registro sin su respectiva tapa ubicado sobre la banqueta de la calle Lerdo de Tejada, situación que representa un riesgo para los transeúntes, especialmente durante los fines de semana, cuando la afluencia de personas es mayor.

El registro permanece en estas condiciones desde hace varios meses según reportan, lo que ha permitido la acumulación de basura en su interior.

Vecinos señalan que, pese al tiempo transcurrido, no se han realizado acciones para colocar la cubierta correspondiente.

Temen que, de no atenderse el problema, pueda ocurrir un accidente, en particular con peatones o niños que transitan por la zona.

Por ello, solicitan a las autoridades municipales tomar cartas en el asunto de manera inmediata para garantizar la seguridad de quienes utilizan la banqueta.