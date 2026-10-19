Fiscalía de Coahuila investiga delitos electorales: Beatriz Rodríguez

SALTILLO, Coah. - La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Coahuila mantiene entre 30 y 35 carpetas de investigación relacionadas con el pasado proceso electoral, principalmente por violencia política contra las mujeres en razón de género, amenazas y coacción del voto.

Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, fiscal especializada en Atención a Delitos Electorales, informó que uno de los casos relevantes fue la colocación de citatorios falsos en distintos domicilios, una semana antes de la jornada electoral, en hechos registrados de manera simultánea en Saltillo, Monclova y Matamoros.

Por estos acontecimientos, dos personas fueron detenidas y posteriormente vinculadas a proceso por el delito de amenaza o coacción al voto, detalló la funcionaria. Indicó que en ambos casos se autorizó la suspensión condicional del proceso, sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones en favor de las víctimas durante un periodo mayor a un año.

Rodríguez Villanueva aclaró que estas vinculaciones a proceso no están relacionadas con violencia política contra las mujeres por razón de género, sino con acciones que atentaron contra la libertad del sufragio.

En cuanto a las demás carpetas, explicó que las investigaciones continúan con las diligencias correspondientes. Añadió que la Fiscalía puede abrir expedientes tanto a partir de denuncias presentadas directamente como de asuntos remitidos por autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. En los casos de violencia política de género, destacó, las medidas de protección para las víctimas se conceden prácticamente de inmediato.

La fiscal recordó que los delitos electorales se persiguen por la vía penal y que, según las pruebas reunidas y las determinaciones judiciales, las personas responsables pueden enfrentar penas de prisión, multas y la obligación de reparar el daño.

De cara a las elecciones de 2027, la Fiscalía Especializada ya prepara los recursos y mecanismos necesarios para atender las posibles denuncias, por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez. La funcionaria señaló que existe coordinación permanente con las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, tanto del ámbito local como nacional, lo que ha contribuido a que los procesos electorales en Coahuila transcurran en condiciones de tranquilidad.

"La instrucción es preparar todo a tiempo, en forma, estar listos y preparados. Hemos estado atendiendo lo del proceso electoral pasado y también listos para atender el siguiente", expresó.

Finalmente, sostuvo que las vías legales de impugnación permiten a los actores políticos inconformes controvertir las decisiones electorales y contribuyen a dar certeza, legalidad y transparencia a los resultados en Coahuila.