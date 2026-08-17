SAT Coahuila ofrece reducción de multas fiscales a contribuyentes

SALTILLO, COAH.- Contribuyentes con adeudos fiscales todavía pueden acceder a una reducción del 100 % en multas, recargos y gastos de ejecución mediante el Programa de Regularización Fiscal 2026, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Aldo Alberto Mazariegos Gordillo, administrador desconcentrado de Recaudación del SAT en Coahuila, explicó que la estrategia tiene como objetivo facilitar que personas físicas y empresas corrijan su situación y cubran obligaciones fiscales pendientes.

El beneficio está dirigido a quienes durante el ejercicio fiscal 2024 obtuvieron ingresos que no excedieron los 300 millones de pesos. Para incorporarse, los contribuyentes deben presentar las autodeterminaciones correspondientes y aplicar el estímulo directamente en sus declaraciones.

En caso de que, después de utilizar el beneficio, permanezca un saldo pendiente en los créditos fiscales, este podrá cubrirse mediante un esquema de hasta seis parcialidades.

A nivel nacional, cifras preliminares del SAT indican que hasta agosto de 2026 el programa permitió recuperar 6 mil 436 millones de pesos para la hacienda pública, mientras que los adeudos disminuidos mediante el estímulo alcanzaron 6 mil 134 millones de pesos.

En total, 38 mil 399 contribuyentes han utilizado los beneficios de la estrategia. De esta cifra, 11 mil 404 son empresas y 26 mil 995 corresponden a personas físicas.

Por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la recaudación alcanzó 4 mil 076 millones de pesos. En Impuesto al Valor Agregado (IVA) se obtuvieron 2 mil 111 millones, mientras que otros 82 millones de pesos correspondieron a operaciones de comercio exterior.

En Coahuila, Grethel Berenice Ramos Mercado, administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente, informó que hasta agosto se habían presentado 184 solicitudes para incorporarse al programa.

Estas solicitudes representaron una recaudación aproximada de 84 millones 970 mil pesos en la entidad.

La funcionaria recordó que el plazo para solicitar el beneficio vence el 31 de octubre de 2026. Los interesados pueden realizar el trámite a través de internet o acudir de manera presencial a las oficinas del SAT.