Ciudadanos en espera de emitir su voto en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Desde las primeras horas de este 7 de junio, ciudadanos y ciudadanas comenzaron a arribar a la casilla 0460 ubicada en Sabinas, Coahuila, con el propósito de participar en la jornada electoral para la renovación del Congreso del Estado.

Alrededor de las 6:30 de la mañana se observó movimiento de votantes, quienes aguardaban la instalación formal de las casillas prevista para las 8:00 horas, con la presencia de funcionarios de casilla entre presidente, secretario, escrutadores y representantes de partidos políticos.

En punto de las 9:00 de la mañana, las casillas comenzarán a abrir sus puertas, algunas de ellas instaladas en instituciones educativas, para que los ciudadanos puedan emitir su voto conforme a la lista nominal.

El ambiente se mantiene ordenado y con una participación constante de habitantes que acuden a cumplir con su derecho democrático.

Entre los testimonios de los votantes, Bertha Alicia Chávez Coronado, vecina de la colonia Infonavit Reforma, destacó la importancia de acudir a las urnas para elegir al candidato que mejor represente a los coahuilenses en el Congreso.

Relató que suele votar desde temprana hora para evitar largas esperas derivadas de las condiciones climáticas, como le ha ocurrido en procesos anteriores.

Por su parte, Aurelio Ramírez Fuentes subrayó que el voto es un derecho ciudadano que debe ejercerse independientemente del resultado final.

Exhortó a la población a acudir a las urnas y dar cumplimiento a la voz ciudadana, resaltando el valor de la participación en la construcción de la democracia.

Finalmente, Cruz Gómez de León señaló que todos los candidatos realizaron un buen trabajo durante las campañas, presentando propuestas que fueron escuchadas por el electorado.

Añadió que ahora corresponde esperar los resultados de la elección para conocer quiénes serán los nuevos representantes en el Congreso del Estado, reafirmando la relevancia de la participación ciudadana en este proceso democrático.