Adolescente es alcanzado por un rayo durante tormenta en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un adolescente resultó herido tras ser alcanzado por un rayo durante la fuerte tormenta eléctrica registrada esta tarde en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

El hecho generó alarma entre la población, que se encontraba resguardándose de las intensas descargas eléctricas.

El afectado fue identificado como Andrés Jaramillo, de 16 años de edad, con domicilio en la calle Fresnos con Jiménez, en el barrio El Panteón.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se encontraba sentado en las gradas en un lugar conocido como La Sabinada al momento del estruendo.

Tras el impacto, Andrés manifestó dolor en ambas extremidades inferiores, dolor en el pecho y resequedad bucal, síntomas que alertaron a quienes se encontraban cerca del lugar, quienes solicitaron apoyo inmediato para su atención médica.

La emergencia movilizó a vecinos y autoridades, quienes acudieron para auxiliar al menor y trasladarlo a un centro hospitalario, donde se le brindará la atención necesaria para descartar complicaciones derivadas de la descarga eléctrica.

Finalmente, autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones durante tormentas eléctricas, evitando permanecer en espacios abiertos o cerca de estructuras metálicas, a fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida.