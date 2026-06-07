"La suerte volvió a tocar mi puerta": Irving Riojas celebra su segundo gran premio

Luego de darse a conocer como ganador de una GMC Sierra Cabina Regular 2026 y 200 mil pesos en efectivo en el sorteo exprés número 341, Irving Riojas, originario de Castaños, Coahuila, compartió un mensaje de agradecimiento y aseguró sentirse bendecido al resultar favorecido por segunda ocasión en menos de un año.
El afortunado ganador explicó que por cuestiones personales no pudo asistir al evento de entrega del premio, por lo que decidió recibir el equivalente en efectivo, trámite que, afirmó, ya quedó concluido.
"Soy Irving Riojas, orgullosamente de Castaños, Coahuila, y soy el afortunado ganador del sorteo número 341. Por cuestiones personales no me fue posible asistir a recoger el premio, así que decidí el efectivo, el cual ya quedó cubierto", comentó.
Riojas recordó que esta no es la primera vez que la suerte le sonríe. El pasado 14 de septiembre de 2025 también resultó ganador en el sorteo número 304, donde obtuvo un Lamborghini Revuelto, uno de los vehículos deportivos más exclusivos del mercado.
"Estoy agradecido principalmente con Dios, ya que esta es la segunda ocasión que resulto ganador. La primera vez fue en septiembre con el sorteo número 304 y un Lamborghini Revuelto. Esa vez sí pude asistir y fue una experiencia muy bonita que aún llevo presente. Te tratan muy bien y todo se realiza de manera excelente", expresó.
A pesar de haber ganado dos vehículos de alto valor, en ambas ocasiones optó por recibir el premio en efectivo, decisión que calificó como la más conveniente para su situación personal.
El habitante de Castaños señaló que todavía le resulta sorprendente haber sido favorecido nuevamente, por lo que considera esta segunda victoria como una nueva bendición para su familia.
"Estoy muy contento porque es la segunda ocasión en que la suerte toca las puertas de mi casa. Me siento muy agradecido por esta oportunidad", señaló.
Finalmente, aprovechó para enviar un mensaje de ánimo a quienes participan constantemente en este tipo de dinámicas, invitándolos a mantener la confianza y la esperanza en ganar un premio de Sorteos El Chato.
"Quiero decirles que sigan participando, que compren sus boletos con toda la fe y que no se desesperen. La oportunidad puede llegar en cualquier momento. Les deseo mucha suerte, éxito y muchas bendiciones", concluyó.