Pareja saltillense sufre Accidente carretero

MINERAL DE RANCHERÍAS, COAH.- Un saltillense sufrió un percance automovilístico al impactarse contra un semoviente sobre el tramo carretero del mineral de Rancherías hacia la Villa de Palaú.

Estos hechos se registraron la noche del domingo, siendo el afectado Marco Antonio Granillo Chávez, quien mencionó que se desplazaba a bordo de una camioneta Mitsubishi L200, modelo 2015 con placas de circulación EH-6234-D.

Destacó la persona que su destino era llegar a la ciudad de Melchor Múzquiz, sin embargo, ante la poca visibilidad que existe en dicho tramo carretero, no pudo observar el semoviente que se atravesó a su paso por la cinta de rodamiento.

Por fortuna, no resultaron personas lesionadas, toda vez que Don Marco Antonio viajaba acompañado de su esposa; tras lo ocurrido, arribaron elementos policiales al lugar de los hechos para dar vialidad en el lugar.

El conductor agradeció a los automovilistas que detuvieron su marcha para brindarles auxilio al momento de sobrevenir esta situación que arrojó únicamente daños materiales.

En tanto, las autoridades policiales investigan quién es el propietario de la vaca que ocasionó estos hechos, puesto que se aplicarán las multas administrativas correspondientes y la reparación del daño al afectado.