Accidente en kilómetro 63 de la autopista Saltillo Monterrey deja heridos

El choque involucró dos unidades de carga pesada y un camión de valores.

Marco Juarez
Por Marco Juarez - 28 noviembre, 2025 - 06:58 p.m.
Unidades de emergencia trabajan en el punto del accidente registrado en el km 63 de la autopista.

SALTILLO, COAHUILA.- La autopista Saltillo–Monterrey amaneció bloqueada este viernes tras un aparatoso choque ocurrido durante la madrugada en el kilómetro 63, en los límites de Coahuila y Nuevo León. En el percance participaron dos unidades de carga pesada y un camión de valores, cuyos tripulantes resultaron heridos.

Equipos de emergencia de ambos estados acudieron al sitio y trasladaron a los lesionados a hospitales de Nuevo León para su valoración. Hasta las 11:00 horas, la vialidad permanecía cerrada debido a que no se habían retirado los vehículos siniestros.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Autoridades informaron que la presencia de densos bancos de niebla complicó las labores de rescate y continúa representando un riesgo para los automovilistas que circulan por la zona.

Se pide a los conductores extremar precauciones, mantenerse atentos a los avisos oficiales y considerar rutas alternas mientras se restablece el flujo vehicular.

