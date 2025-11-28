Instituto Tecnológico de Saltillo destaca con Pardo Tech en Cumbre Nacional de Desarrollo

SALTILLO, COAHUILA.- El talento estudiantil del Instituto Tecnológico de Saltillo volvió a sobresalir a nivel nacional. El equipo "Pardo Tech" consiguió el tercer lugar en la categoría de Cortometraje durante la edición 2025 de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación, evento realizado desde el lunes y hasta este viernes en el TecNM-Pachuca.

¿Qué presentó el equipo Pardo Tech?

La agrupación está integrada por Jennifer López Torres, estudiante de Ingeniería Industrial; Luis David Hinojosa Martínez, de Ingeniería en Sistemas Computacionales; y Emilio Arredondo Rosas, de Ingeniería en Gestión Empresarial. Bajo la asesoría de la docente Adriana Gómez Ramos, presentaron un video enfocado en la gamificación aplicada a procesos de capacitación, propuesta que les valió su posición en el podio nacional.

Además de "Pardo Tech", otros tres equipos del ITS participaron en la etapa final del concurso. En la categoría Electromovilidad y Transición Energética compitió "Watts EV", con el acompañamiento del asesor Jesús Ventura Flores.

¿Qué otros equipos participaron en el concurso?

Mientras que en Industria Eléctrica–Electrónica representaron al plantel los proyectos "Automatic Air Jac" y "Eco Glass", ambos dirigidos por el asesor José Ignacio González Delgado.

La delegación del Tecnológico de Saltillo fue respaldada institucionalmente por Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación, quien asistió en representación de la directora del plantel, Ania Sánchez.

Este logro se suma a los reconocimientos que el TecNM-Saltillo ha cosechado en ámbitos académicos, deportivos, culturales y cívicos, fortaleciendo el orgullo de la comunidad guinda y blanco.