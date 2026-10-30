Protesta de trabajadores del IMSS en Saltillo por falta de insumos y medicamentos

SALTILLO, COAH.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquearon durante casi tres horas el periférico Luis Echeverría Álvarez (LEA), en Saltillo, para exigir un aumento salarial digno, el abastecimiento de medicamentos e insumos y el respeto a su régimen de jubilaciones y pensiones.

La protesta incluyó el cierre de la circulación en ambos sentidos y formó parte de las movilizaciones nacionales del personal del Seguro Social. Los inconformes señalaron que el incremento salarial negociado con el Instituto es insuficiente y cuestionaron que no se haya sometido a votación de la base trabajadora.

Los empleados demandaron un aumento de al menos 10 % directo al salario base, al considerar que el esquema acordado distribuye el incremento entre el sueldo y las prestaciones, lo que limita el impacto en sus ingresos.

De acuerdo con los manifestantes, el ajuste anunciado contempla un incremento adicional de 1.1 puntos porcentuales respecto a lo previamente negociado. Sin embargo, señalaron que el aumento total referido como de 8 % se divide en 4 % al salario base y 4 % a las prestaciones.

Añadieron que los descuentos por cuotas sindicales e impuestos reducen aún más sus percepciones. Como ejemplo, mencionaron que algunos trabajadores reciben hasta 146 pesos menos en su pago quincenal y que hay empleados cuyos ingresos se encuentran por debajo del salario mínimo.

Además de las demandas salariales, los manifestantes exigieron que se garantice el suministro de medicamentos, material médico e insumos, así como mejoras en la infraestructura hospitalaria y la cobertura de plazas vacantes.

Advirtieron que la falta de especialistas, camas y recursos materiales dificulta la atención a los derechohabientes. También señalaron que existe un rezago considerable en las cirugías programadas por la insuficiencia de tiempos quirúrgicos.

Los trabajadores consideraron que las medidas anunciadas por las autoridades federales para atender las carencias del Instituto representan un avance derivado de las movilizaciones nacionales. No obstante, insistieron en que los compromisos deben cumplirse de manera efectiva.

Otro de los reclamos fue el respeto a la libertad de expresión. Los manifestantes señalaron que trabajadores de Tijuana fueron citados por instancias de Honor y Justicia después de participar en la recolección de firmas, situación que vincularon con lo que denominaron "Ley Mordaza".

Asimismo, solicitaron la realización de un congreso extraordinario para promover la destitución de Olivos, sin que durante la entrevista se precisaran su nombre completo ni el cargo que ocupa.

Los inconformes ofrecieron disculpas a la ciudadanía por las afectaciones viales ocasionadas por el bloqueo, pero sostuvieron que la protesta es necesaria para visibilizar las condiciones laborales y las carencias que enfrenta el Instituto.

La movilización en Saltillo se sumó a las acciones convocadas en otras ciudades de Coahuila, entre ellas Monclova, Piedras Negras y Torreón, así como a las protestas previstas en otras entidades del país.