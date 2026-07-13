Javier Díaz González inicia Brigada Integral en Saltillo: mejora urbana y vial

SALTILLO, COAHUILA.– El alcalde Javier Díaz González puso en marcha la Brigada Integral en el distribuidor vial El Sarape, donde distintas dependencias municipales realizarán de manera coordinada trabajos de limpieza, rehabilitación, mantenimiento y embellecimiento para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la imagen urbana.

El Edil señaló que las acciones forman parte de la estrategia permanente para mantener una ciudad más limpia y segura, en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas. "Con esta Brigada Integral atendemos de manera simultánea distintos frentes de trabajo que permiten mejorar la infraestructura, fortalecer la seguridad vial y brindar una mejor imagen de nuestra ciudad", afirmó Javier Díaz González.

Como parte de la primera etapa, personal municipal aplicó pintura en los cordones cuneta de las vialidades laterales y centrales del bulevar Fundadores, en el tramo comprendido entre el distribuidor vial El Sarape y Juan Navarro, en sentido de poniente a oriente, con el objetivo de mejorar la visibilidad para los automovilistas.

De manera paralela, cuadrillas municipales realizan labores de desazolve en las laterales de Paseo de la Reforma, donde retiran sedimentos, basura y tierra acumulada. Las acciones también incluyen la limpieza, mantenimiento y conservación de las áreas verdes del distribuidor vial, así como la poda de palmas de la especie Washingtonia para favorecer su desarrollo.

Asimismo, las brigadas municipales eliminan grafiti y pintas no autorizadas en muros y columnas del distribuidor vial. En Paseo de la Reforma también se rehabilitan diversos tramos de pavimento en ambos sentidos de circulación para reforzar la seguridad de los automovilistas.

Como parte de las acciones preventivas, personal municipal retiró un tronco y ramas de un árbol seco que habían caído sobre las áreas verdes de Paseo de la Reforma, con el fin de eliminar riesgos para peatones y conductores. Javier Díaz González informó que, en una siguiente etapa, la Brigada Integral incluirá trabajos de pintura y delimitación de carriles centrales, lavado, pintura e instalación de iluminación en los túneles vehiculares, además de la rehabilitación de los parapetos del distribuidor vial El Sarape.