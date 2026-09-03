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Coahuila

Mujer se desvanece en fila para cobrar pensión

Una mujer sufrió una convulsión mientras esperaba su turno en el Banco del Bienestar y fue atendida por personal médico.

Por Gerardo Martínez - 03 septiembre, 2026 - 05:16 p.m.
Personal de emergencia atendió a la mujer tras sufrir una convulsión mientras esperaba cobrar su pensión.
Personal de emergencia atendió a la mujer tras sufrir una convulsión mientras esperaba cobrar su pensión.
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      Una mujer se desvaneció mientras esperaba en la fila para cobrar su pensión en el Banco del Bienestar, ubicado sobre la calle De la Fuente, en la Zona Centro de Monclova.

      El incidente ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando la beneficiaria permanecía formada junto a otros derechohabientes.

      El coordinador del Bienestar informó que la mujer sufrió una convulsión y fue atendida inicialmente por el servidor de la salud que se encontraba en la sucursal.

      El reporte fue realizado por el personal de salud, que permaneció pendiente de la mujer hasta el arribo de una ambulancia.

      Posteriormente, paramédicos

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