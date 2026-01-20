Brigadistas de Saltillo se capacitan en combate de incendios forestales

SALTILLO, COAHUILA.- Brigadistas del Municipio de Saltillo participaron en el curso para combatientes de incendio forestal impartido por la Secretaría de Medio Ambiente en Coahuila.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que el objetivo principal es que los brigadistas se mantengan en constante capacitación.

"Ellos son quienes estarán al frente en la atención y combate de incendios forestales y riesgos inminentes, por ello la importancia de la capacitación permanente", mencionó el funcionario.

Olache Valdés refirió que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se trabaja en este tema de la mano con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

El curso y su importancia

El curso, en el que participaron 22 brigadistas del municipio de Saltillo, así como elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe, fue impartido por Leonel Pérez Gómez, coordinador de Incendios Forestales en Coahuila.

"Con este curso se refrenda el compromiso de las autoridades municipales y estatales de fortalecer al personal operativo, contribuyendo a la protección de los recursos naturales y a la seguridad de la ciudadanía", refirió Emmanuel Olache Valdés.

Presencia de autoridades en el curso

Durante el curso se contó con la presencia de René Medina Morales, subsecretario de Incendios Forestales del Estado; y por parte de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Francisco Torres Aguirre, subdirector de Recursos Naturales; y Francisco Javier Sifuentes Cantú, coordinador de la brigada de incendios forestales.