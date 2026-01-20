Primavera López Colunga presenta Las Miniaturas de Quién en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, llevó a cabo la presentación de Las Miniaturas de Quién, obra reciente de la escritora Primavera López Colunga, como parte de la colección Letras del Desierto.

El evento tuvo lugar en el Centro Cultural Casa Purcell, con la participación de Elsa Tamez, Caracol Colunga y la autora, quienes compartieron con el público una conversación profunda sobre la estructura del libro, su estética y las temáticas que lo atraviesan.

Durante su intervención, López Colunga destacó la intención que dio origen a esta obra: "Escribir estas miniaturas fue un acto de descubrimiento; cada poema es una puerta hacia una emoción que quiso hacerse visible. Espero que quien lo lea encuentre también un pedazo de sí mismo en estas líneas", señaló Primavera López Colunga.

En la presentación se subrayó el compromiso del Gobierno Municipal de Saltillo con la promoción de la literatura y el fortalecimiento de espacios que impulsen la creación artística local.

Las y los asistentes aprovecharon la oportunidad para dialogar con la autora y conocer más sobre el proceso creativo detrás del libro, reafirmando el papel de la poesía como punto de encuentro comunitario y cultural.

El Instituto Municipal de Cultura invita al público a mantenerse atento a la programación de próximas actividades culturales dirigidas a todos los sectores de la ciudadanía.