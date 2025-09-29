IEC Coahuila comienza proceso de destrucción de material electoral

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Electoral de Coahuila puso en marcha la mañana de este lunes la desincorporación de 80 toneladas de documentación y material electoral correspondientes al Proceso Judicial Electoral Extraordinario 2024-2025.

Se informó que tras la conclusión del proceso electoral el pasado 31 de julio por parte del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, y en cumplimiento del Acuerdo IEC/CG/115/2025 aprobado el 27 de agosto, el IEC comenzó a destruir todo el material sin valor.

En información compartida por el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez se mencionó que dentro del material incluye los votos, las boletas sobrantes que aún se encuentran en los paquetes electorales, además de las copias sin valor de formatos, actas y documentación sobrante generada durante la elección.

También se desecharon partes del mobiliario electoral, como urnas, canceles, mamparas especiales y bases porta urnas.

Asimismo se mencionó que este proceso de destrucción se realiza bajo la supervisión de la empresa ECOTRUST, la cual garantiza el uso de procedimientos ecológicos no contaminantes para permitir el reciclaje de los materiales.

La apertura de la bodega y el arranque de los trabajos contaron con la presencia de autoridades del Instituto, incluyendo a Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, Presidente del IEC, el director ejecutivo, consejeros electorales entre otras personalidades que le dan legalidad a este proceso.