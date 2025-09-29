Contactanos
Coahuila

Inicia en Saltillo el Programa de Transporte Gratuito 'Aquí Vamos Gratis'

El Gobierno Municipal de Saltillo informa sobre las nuevas rutas troncales del programa 'Aquí Vamos Gratis' que ofrecen transporte gratuito en la ciudad a partir de octubre.

Por Redaccion La Voz - 29 septiembre, 2025 - 08:20 p.m.
Unidades brindarán transporte gratuito en cuatro direcciones.
SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó sobre los recorridos de las 2 rutas troncales del programa de transporte "Aquí Vamos Gratis" que comenzarán a operar en la ciudad a partir del 1 de octubre.

A partir de las 5:30 de la mañana iniciarán a operar las 35 unidades climatizadas, de cama baja y con internet gratuito, con recorridos oriente-poniente, poniente-oriente, sur-norte y norte-sur.

Se informó que las y los saltillenses pueden conocer las rutas troncales gratuitas en el portal oficial del Ayuntamiento: www.saltillo.gob.mx.

Para acceder a ellas es indispensable contar con la tarjeta "Aquí Vamos Gratis".

Ruta oriente-poniente

La ruta oriente-poniente iniciará en el bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno. Continuará por Paseo de la Reforma hacia Francisco Coss, llegando a Carlos Santana, subirá por Insurgentes y se incorporará con una vuelta a la derecha en Manuel de la Peña.

En la calle 20 de Noviembre dará vuelta a la izquierda hacia Luis Echeverría, incorporándose nuevamente a la avenida Las Torres, siguiendo hasta Géminis, para finalizar en la avenida La Rioja de la colonia Valencia.

Ruta poniente-oriente

La ruta poniente-oriente iniciará en la colonia Valencia desde la avenida La Rioja, pasando por el bulevar Valencia hasta la avenida Géminis, continuando por avenida Las Torres para incorporarse a Luis Echeverría y dará vuelta a la derecha en la calle 20 de noviembre.

Seguirá por la avenida Insurgentes, dando vuelta a la izquierda en Pablo L. Sidar hasta llegar a Presidente Cárdenas, posteriormente seguirá por Paseo de la Reforma y finalizará su ruta en el bulevar Fundadores, a la altura del bulevar Centenario de Torreón.

Ruta sur-norte

La ruta sur-norte iniciará en la colonia Santa Elena, bajará a la carretera Saltillo-Zacatecas, avanzará por Santa Lucía y dará vuelta a la izquierda en calle Guacali. Se incorporará a Huachichiles y después hacia Rayados.

Bajará por la avenida Las Teresitas y dará vuelta a la derecha en Antonio Cárdenas. Continuará sobre Pedro Aranda, para dar vuelta a la derecha en Hidalgo hasta llegar a Francisco Coss.

Ahí, se dirigirá a Isidro López Zertuche, continuará por avenida Universidad hasta llegar a Venustiano Carranza. Pasará por Nazario S. Ortiz Garza para llegar nuevamente a Isidro López y finalizará el recorrido en avenida Los Campanares.

Ruta norte-sur

La ruta norte-sur iniciará en el Biblioparque Norte hasta Campanares y dará vuelta a la derecha en Venustiano Carranza, avanzará hasta llegar a avenida Universidad, ahí continuará para dar vuelta a la izquierda a Isidro López.

Seguirá recto Presidente Cárdenas y subirá por la calle Ignacio Allende, dará vuelta a la izquierda en Praxedis de la Peña y luego doblará a la derecha en Hidalgo.

Continuará por Pedro Aranda hasta Antonio Cárdenas. Allí subirá por avenida Las Teresitas, dirigiéndose a calle Guacali y después al bulevar Teodoro Sánchez.

Llegará nuevamente a la carretera Saltillo–Zacatecas y retornará por el bulevar Santa Elena para finalizar su ruta.

