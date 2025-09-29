Inicia en Saltillo el Programa de Transporte Gratuito 'Aquí Vamos Gratis'

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó sobre los recorridos de las 2 rutas troncales del programa de transporte "Aquí Vamos Gratis" que comenzarán a operar en la ciudad a partir del 1 de octubre.

A partir de las 5:30 de la mañana iniciarán a operar las 35 unidades climatizadas, de cama baja y con internet gratuito, con recorridos oriente-poniente, poniente-oriente, sur-norte y norte-sur.

Se informó que las y los saltillenses pueden conocer las rutas troncales gratuitas en el portal oficial del Ayuntamiento: www.saltillo.gob.mx.

Para acceder a ellas es indispensable contar con la tarjeta "Aquí Vamos Gratis".

Ruta oriente-poniente

La ruta oriente-poniente iniciará en el bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno. Continuará por Paseo de la Reforma hacia Francisco Coss, llegando a Carlos Santana, subirá por Insurgentes y se incorporará con una vuelta a la derecha en Manuel de la Peña.

En la calle 20 de Noviembre dará vuelta a la izquierda hacia Luis Echeverría, incorporándose nuevamente a la avenida Las Torres, siguiendo hasta Géminis, para finalizar en la avenida La Rioja de la colonia Valencia.

Ruta poniente-oriente

La ruta poniente-oriente iniciará en la colonia Valencia desde la avenida La Rioja, pasando por el bulevar Valencia hasta la avenida Géminis, continuando por avenida Las Torres para incorporarse a Luis Echeverría y dará vuelta a la derecha en la calle 20 de noviembre.

Seguirá por la avenida Insurgentes, dando vuelta a la izquierda en Pablo L. Sidar hasta llegar a Presidente Cárdenas, posteriormente seguirá por Paseo de la Reforma y finalizará su ruta en el bulevar Fundadores, a la altura del bulevar Centenario de Torreón.

Ruta sur-norte

La ruta sur-norte iniciará en la colonia Santa Elena, bajará a la carretera Saltillo-Zacatecas, avanzará por Santa Lucía y dará vuelta a la izquierda en calle Guacali. Se incorporará a Huachichiles y después hacia Rayados.

Bajará por la avenida Las Teresitas y dará vuelta a la derecha en Antonio Cárdenas. Continuará sobre Pedro Aranda, para dar vuelta a la derecha en Hidalgo hasta llegar a Francisco Coss.

Ahí, se dirigirá a Isidro López Zertuche, continuará por avenida Universidad hasta llegar a Venustiano Carranza. Pasará por Nazario S. Ortiz Garza para llegar nuevamente a Isidro López y finalizará el recorrido en avenida Los Campanares.

Ruta norte-sur

La ruta norte-sur iniciará en el Biblioparque Norte hasta Campanares y dará vuelta a la derecha en Venustiano Carranza, avanzará hasta llegar a avenida Universidad, ahí continuará para dar vuelta a la izquierda a Isidro López.

Seguirá recto Presidente Cárdenas y subirá por la calle Ignacio Allende, dará vuelta a la izquierda en Praxedis de la Peña y luego doblará a la derecha en Hidalgo.

Continuará por Pedro Aranda hasta Antonio Cárdenas. Allí subirá por avenida Las Teresitas, dirigiéndose a calle Guacali y después al bulevar Teodoro Sánchez.

Llegará nuevamente a la carretera Saltillo–Zacatecas y retornará por el bulevar Santa Elena para finalizar su ruta.