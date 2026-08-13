Entregará Mejora Coahuila útiles a 520 mil alumnos

NUEVA ROSITA, COAH.- A través del programa MEJORA Coahuila, a partir del 31 de agosto, de manera simultánea, se realizará la entrega de útiles escolares a más de 520 mil estudiantes de nivel básico en toda la entidad.

Acciones de la autoridad

El coordinador general del programa en el estado, licenciado Jorge Alberto Piñones, informó que la distribución del material se llevará a cabo de manera simultánea en las instituciones educativas.

Precisó que los útiles escolares llegarán directamente a los planteles para beneficiar a los estudiantes durante el próximo ciclo escolar correspondiente 2026-2027.

Detalles confirmados

Añadió que, además de los útiles, en las escuelas rurales se entregarán calzado y uniformes a más de 90 mil alumnos, como parte de las acciones de apoyo que impulsa el programa.

El funcionario estatal señaló que los programas de MEJORA Coahuila continuarán activos y que los recursos que ya estaban presupuestados para este año se mantendrán conforme a lo establecido.

En cuanto al programa Mercadito, informó que actualmente en el año se realizan 126 acciones de este tipo, como parte de las actividades que mantiene Mejora Coahuila en beneficio de la población.