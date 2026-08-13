Sergio Sisbeles impulsa Fiscalía especializada en animales en Coahuila

El Gobierno de Coahuila impulsa la creación de una Fiscalía especializada en el cuidado de animales, informó Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro, tras el operativo realizado en la Fundación Frichem.

El funcionario destacó la coordinación entre sociedad civil, colectivos protectores de animales, autoridades municipales y la Fiscalía General del Estado para intervenir el inmueble y rescatar a los perros que se encontraban en el lugar.

Explicó que los colectivos solicitaron apoyo a los centros de bienestar animal de la región, por lo que los alcaldes Carlos Villarreal, Sara Pérez y Yesica Sifuentes giraron instrucciones para atender la situación en coordinación con el Gobierno estatal.

A través de la Fiscalía General del Estado se realizó la indagatoria y el cateo correspondiente para revisar el inmueble ante la presunta comisión de un hecho ilícito.

Sisbeles informó que la investigación se encuentra en curso y que una persona permanece detenida como presunto responsable.

Señaló que fueron rescatados más de 50 animales, los cuales posteriormente fueron distribuidos entre distintas asociaciones protectoras. Diez quedaron bajo custodia y cuidado del Centro de Bienestar Animal de Monclova, que abrió sus instalaciones para recibirlos.

El subsecretario resaltó la participación de los colectivos ciudadanos, a quienes consideró fundamentales para detectar, reportar y denunciar situaciones que vulneren los derechos de los animales. "Sin ellos, pues ahora sí que es un complemento para poder también reportar y denunciar este tipo de hechos", señaló.

Sisbeles recordó que el maltrato animal ya está contemplado dentro de la legislación penal de Coahuila, por lo que cualquier conducta que atente contra los llamados seres sintientes puede ser investigada y sancionada conforme a derecho.

Añadió que los municipios cuentan con reglamentos y bandos de policía y buen gobierno que permiten establecer medidas de protección animal, aunque también pueden actualizarse para fortalecer la atención de estos casos.

Sobre la existencia de otros refugios o situaciones similares en la Región Centro, afirmó que hasta el momento Frichem es el único caso de esta naturaleza que se ha reportado.

El funcionario reiteró que las autoridades estatales y municipales mantendrán la coordinación para actuar ante cualquier denuncia que vulnere los derechos de los animales.

Finalmente, informó que el gobernador Manolo Jiménez impulsa una iniciativa para crear una Fiscalía especializada en el cuidado de animales, con el objetivo de fortalecer tanto las acciones preventivas como la persecución de delitos relacionados con el maltrato animal.