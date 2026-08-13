Creador de contenido "El perro mugroso" denunció a Frichem hace un año y nadie escuchó

A un año de haber denunciado públicamente presuntas condiciones de maltrato animal en un refugio de Castaños, el creador de contenido @elperromugroso retomó el caso tras el aseguramiento de perros en el inmueble.

En un video publicado en redes sociales, recordó que hace aproximadamente un año había advertido que el refugio mantenía alrededor de 200 perros y que, de acuerdo con publicaciones de la propia organización, el alimento disponible era insuficiente para atenderlos.

Señaló que en aquella ocasión el refugio habría informado que contaba con 50 kilos de alimento para alimentar a los animales, pese a que, según sus propias publicaciones, requerían alrededor de 125 kilos diarios.

El creador afirmó que aquella denuncia le generó críticas e incluso amenazas, debido a sus señalamientos sobre las condiciones en que se encontraban los animales.

"Por decir que ese refugio estaba incurriendo en maltrato animal al no tener el alimento suficiente para poder alimentar a esos 200 perros", relató.

Ahora, tras la intervención de las autoridades, señaló que el mismo refugio volvió a ser noticia luego de una denuncia relacionada con una perrita llamada Lía, cuyos propietarios acudieron al lugar para recuperarla después de haber presentado pruebas de propiedad.

De acuerdo con su relato, los propietarios entregaron dinero para vacunas y esterilización, pero posteriormente habrían tenido dificultades para recuperar a la mascota.

El caso derivó en la intervención de las autoridades y en una revisión del inmueble, donde fueron localizados alrededor de 60 perros, varios de ellos en condiciones delicadas.

El creador de contenido cuestionó que existan personas que justifiquen las condiciones de un refugio únicamente por el hecho de rescatar animales.

"No porque estén recogiendo perros se les debe de justificar todos sus malos tratos hacia ellos", sostuvo.

Consideró que mantener a una cantidad elevada de animales sin alimento suficiente puede constituir maltrato y llamó a que los refugios y asociaciones sean sometidos a una mayor supervisión.

"Yo espero en verdad, por el bien de esos perros, que en cada refugio improvisado, cada fundación sea más cuestionada y tenga mejores instalaciones para esos perros", expresó.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades, mientras los animales rescatados fueron distribuidos entre asociaciones y centros de bienestar animal para recibir atención.