Ceremonia de cambio de mando en la Sexta Zona Militar de Saltillo

SALTILLO, Coah.- El general de brigada de Estado Mayor Jorge González Gálvez asumirá el próximo lunes 7 de septiembre la comandancia de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo.

El relevo se formalizará durante una ceremonia programada para las 8:00 horas en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, donde se realizará la toma de posesión del nuevo mando.

González Gálvez cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas dentro de las Fuerzas Armadas, periodo en el que ha desempeñado funciones operativas, de coordinación y mando en diferentes regiones del país.

Entre sus cargos recientes se encuentra la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Sonora, responsabilidad que asumió en 2023. Un año antes, en 2022, fue nombrado comandante de la Guarnición Militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Su formación castrense comenzó en 1983, cuando ingresó al Heroico Colegio Militar. Cuatro años después obtuvo el grado de subteniente del arma de infantería.

Durante su carrera militar también estuvo al frente de las secciones quinta y octava del Estado Mayor Presidencial, además de ocupar distintas responsabilidades dentro de las Fuerzas Armadas en entidades del país.

Entre los lugares donde ha desarrollado parte de su trayectoria se encuentran el 63 Batallón de Infantería, ubicado en Lencero, Veracruz, así como Tlaxcala, Monterrey, Durango y la Ciudad de México.

Con su incorporación a la Sexta Zona Militar, González Gálvez tendrá a su cargo el mando militar correspondiente a la región sureste de Coahuila.

Como parte de sus funciones, deberá mantener coordinación con autoridades estatales y municipales en las tareas relacionadas con seguridad.

La ceremonia de toma de posesión se llevará a cabo el lunes 7 de septiembre a las 8:00 horas en el 69 Batallón de Infantería, acto en el que se concretará oficialmente el cambio de mando.