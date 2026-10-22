Luz Elena Morales cuestiona cambios en jubilación y reforma catastral

SALTILLO, Coah. - La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, manifestó su preocupación por los cambios realizados a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al considerar que podrían afectar a las personas próximas a jubilarse y reducir los montos de las pensiones que podrían recibir.

La legisladora señaló que existen dudas sobre las facultades del Consejo Técnico del IMSS para implementar estas modificaciones, por lo que consideró necesario revisar si las medidas se apegan al marco constitucional. "Es preocupante lo que está sucediendo con los cambios que está haciendo el Seguro Social para quienes están próximos, sobre todo, a jubilarse", expresó.

Morales Núñez reconoció que la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social es un tema importante que debe analizarse; sin embargo, sostuvo que también es necesario revisar integralmente el sistema de pensiones en México y el destino de los recursos relacionados con las Afores. Consideró que las modificaciones podrían ocasionar que algunas personas realicen sus trámites de jubilación con cantidades menores a las que habrían podido obtener anteriormente.

La presidenta del Congreso local cuestionó que los cambios se implementen de manera abrupta, sin que exista claridad suficiente sobre sus alcances y las posibles consecuencias para los trabajadores.

Reforma catastral podría generar presión económica en municipios y familias. En otro tema, Luz Elena Morales Núñez advirtió que las modificaciones a la legislación catastral representarán nuevos retos para los municipios, particularmente por la necesidad de implementar sistemas que permitan modernizar y homologar sus procesos.

Explicó que uno de los principales cuestionamientos es la falta de presupuestos específicos para que los ayuntamientos puedan cumplir con las nuevas disposiciones, lo que podría generar dificultades operativas y financieras. La legisladora consideró necesario que se contemple el financiamiento requerido para poner en marcha estos sistemas, a fin de evitar que las obligaciones derivadas de la reforma se traduzcan en afectaciones para la economía de las familias.

"Los cambios de esta ley obligarán a los municipios a implementar sistemas. La crítica que se tiene es que no existen presupuestos específicos desde la ley para poder generar estos sistemas de homologación", señaló.

Morales Núñez llamó a considerar las condiciones presupuestales de los gobiernos municipales durante la implementación de la reforma, con el objetivo de que la modernización catastral no implique una carga económica adicional para la población.