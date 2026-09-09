Congreso de Coahuila alerta sobre riesgos de raids

SALTILLO, COAH.- La falta de regulación y supervisión en los servicios de traslado entre particulares conocidos como "raid" llevó al Congreso de Coahuila a solicitar campañas de prevención en los 38 municipios del estado.

Durante la sesión legislativa fue aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús Alfredo Paredes López, mediante el cual se exhorta a los ayuntamientos a informar a la población sobre los riesgos que implica utilizar vehículos particulares o flotillas que ofrecen este tipo de viajes.

El legislador señaló que, aunque los ciudadanos tienen derecho a organizarse y compartir traslados, el crecimiento de los viajes pactados a través de redes sociales representa una situación que debe ser atendida por los posibles riesgos para quienes utilizan esta modalidad.

Entre los factores de peligro mencionó accidentes relacionados con la falta de pericia, el exceso de velocidad y las condiciones en las que pueda encontrarse el conductor, incluyendo posibles casos de embriaguez o consumo de drogas.

Paredes López recordó que desde hace un año su grupo parlamentario había advertido sobre esta problemática mediante otro punto de acuerdo, debido al incremento de los llamados "aventones" ofrecidos a cambio de cantidades económicas.

Como un ejemplo de las consecuencias que puede generar esta modalidad, hizo referencia al accidente ocurrido la noche del jueves 4 de septiembre en la carretera Saltillo-Monclova, donde fallecieron tres mujeres.

En ese caso, la conductora señalada como responsable fue trasladada e internada en la Clínica 2 del IMSS en Saltillo, de donde, según trascendió, posteriormente habría escapado.

El diputado agregó que también existe una problemática relacionada con los seguros, pues en este accidente la aseguradora no quiere hacerse responsable de los daños y gastos médicos, debido a que la póliza correspondía al uso normal de un vehículo particular y no a actividades de transporte público.

A esta situación se suma, dijo, que actualmente no existe una regulación específica para el denominado "transporte entre particulares", ni mecanismos de supervisión que permitan verificar las condiciones en las que operan los conductores.

"Además, debemos destacar, que no existe regulación alguna para este tipo de "transporte entre particulares"; no existe supervisión ni verificación de las habilidades y pericia de los conductores, de sus antecedentes legales y de tránsito o, acerca de si padecen alguna adicción o toman medicamentos controlados".

Paredes López advirtió que la ausencia de controles también puede generar conflictos con las compañías aseguradoras, ya que existe la posibilidad de que se nieguen a cubrir un siniestro si determinan que el automóvil era utilizado de manera habitual para prestar un servicio de transporte.

Por ello, el exhorto aprobado por el Congreso plantea que los municipios utilicen los medios de comunicación para advertir a los ciudadanos sobre las condiciones y riesgos asociados con esta modalidad de traslado.

El objetivo, sostuvo el legislador, es que quienes recurren a estos servicios cuenten con información suficiente para conocer los posibles riesgos antes de abordar un vehículo utilizado bajo este esquema.