Canacintra Coahuila Sureste se prepara para el impacto del proyecto ferroviario en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, informó que el organismo empresarial mantiene en el radar las posibles afectaciones derivadas del proyecto ferroviario CDMX – Laredo y que también se desarrolla en la región, aunque reconoció que hasta el momento no se ha concretado una reunión con el titular responsable del tema para conocer detalles precisos del trazo y sus implicaciones.

Indicó que la cámara empresarial busca reunirse con las autoridades federales correspondientes para obtener información de primera mano y, una vez que se cuente con datos concretos, compartirlos con las empresas involucradas.

Respecto al número de compañías que podrían verse obligadas a ceder parte de sus terrenos por la cercanía con las vías, señaló que no cuenta con una cifra exacta, aunque estimó que podrían ser entre cuatro y cinco empresas en el primer tramo del proyecto.

Explicó que, de acuerdo con la información preliminar que posee, el trazo no afectaría a un gran número de industrias ubicadas en el área de Derramadero. Sin embargo, reconoció que aún desconoce con precisión la ruta que seguirá el proyecto en el municipio de Ramos Arizpe, aunque sabe que una de las terminales estará ubicada detrás de la Presidencia Municipal.

Mencionó que una de las empresas que podría verse impactada es Molinos El Fénix, ubicada en la zona centro, al señalar que sería necesario realizar adecuaciones derivadas de la construcción de las nuevas vías.

Sobre la posibilidad de que Canacintra tenga que ceder parte de su propiedad, Arturo Reveles aclaró que el tema únicamente involucra el tramo donde las vías pasarían detrás del Centro de Convenciones del organismo. No obstante, consideró prematuro hablar de porcentajes o superficies específicas que tendrían que ser entregadas, ya que esa información deberá ser confirmada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El dirigente empresarial señaló que desconoce si el proyecto avanza con lentitud, debido a que se trata de una obra de gran magnitud en la que intervienen diversos actores, entre ellos propietarios de terrenos ejidales, autoridades municipales, estatales y federales.

Asimismo, destacó que tanto el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento ya mantienen comunicación con las instancias federales a través de la secretaria María Bárbara Cepeda, por lo que confió en que las autoridades involucradas cuentan con información más detallada sobre el desarrollo del proyecto.

Finalmente, aseguró que Canacintra continuará atenta al tema para proteger los intereses de sus socios y de las empresas afiliadas, además de mantener comunicación con las autoridades para conocer el alcance real de las afectaciones y mantener informados a los industriales de la región.