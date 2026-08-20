Canacintra conecta empresas en Coahuila con nueva plataforma

SALTILLO, Coah. - Cerca de 200 empresas, principalmente de Coahuila, ya forman parte de la plataforma de proveedores de Canacintra, herramienta mediante la cual se publican y atienden de manera continua requerimientos de compra y venta.

Arturo Reveles Márquez, presidente de Canacintra, explicó que el objetivo es consolidar este mecanismo como un punto de vinculación entre grandes empresas y pequeñas y medianas compañías, al permitir que las primeras den a conocer sus necesidades de proveeduría y las segundas presenten sus productos y servicios.

"Queremos que ambas cosas funcionen para los grandes, que puedan publicar ahí sus requerimientos, como para los chicos poder ofertarlo", señaló.

El dirigente empresarial destacó que la plataforma representa una estrategia relevante para el organismo debido a la cantidad de pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cámara, además de que pretende convertirse en una ventaja competitiva para sus socios.

Ante la posibilidad de incorporar a proveedores de la Región Centro, particularmente por la situación que atraviesa Altos Hornos de México (AHMSA), Reveles Márquez indicó que algunas empresas proveedoras ya han mostrado interés en integrarse.

No obstante, precisó que antes de ampliar la cobertura se trabaja en concluir la consolidación técnica y de desarrollo de la plataforma, con el propósito de garantizar su funcionamiento adecuado.

El presidente de Canacintra señaló que, una vez concluida esta etapa, se buscará ampliar gradualmente el alcance de la herramienta hacia otras regiones de Coahuila y posteriormente a otros estados del país.

"Queremos terminar de consolidarla en la parte técnica, digamos, o de desarrollo para que no tenga detalle y luego ya de ahí buscaremos escalarla a otras regiones, no solamente de Coahuila sino también del país", finalizó.