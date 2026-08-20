Choque en el libramiento José de las Fuentes deja daños materiales

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Una camioneta Jeep Commander impactó a un Volkswagen Jetta durante la mañana de este jueves sobre el libramiento José de las Fuentes, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente ocurrió en el cruce del libramiento José de las Fuentes con la calle Heroico Colegio Militar.

De acuerdo con la información proporcionada, la camioneta Jeep Commander modelo 2010, de color rojo y sin placas, era conducida por Fernando Aldair Gaytán Ortega, de 19 años.

El vehículo impactado fue un Volkswagen Jetta modelo 2025, de color gris y con placas de México, conducido por Jesús López Sánchez, de 25 años.

Al lugar arribaron elementos de rescate, quienes descartaron que hubiera personas lesionadas tras el choque. El accidente dejó únicamente daños materiales.