Cambios en trámites de visa reducen la demanda de pasaportes en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.— Las constantes modificaciones en los trámites de visa han impactado la demanda de otros servicios, entre ellos el trámite del pasaporte mexicano, cuya atención ha disminuido desde el inicio del año.

Personal del lugar señaló que anteriormente el trámite del pasaporte registraba una alta demanda e incluso se encontraba saturado; sin embargo, durante este año se ha observado una reducción en la asistencia.

¿Qué factores afectan el trámite?

Uno de los factores que actualmente afecta el trámite es la cancelación de algunas citas para la visa, debido a que para realizar este proceso se requiere contar con el pasaporte mexicano.

El personal indicó que esta situación se mantiene desde principios de año y está relacionada con diversos cambios en los trámites.

¿Cuál es el futuro de la demanda de pasaportes?

Hasta el momento, se desconoce si la demanda del pasaporte podría recuperarse, debido a que las modificaciones en los procesos de visa son constantes.